Скутарь (Наумова) Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1928
Дата смерти28.08.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1928
Отец: Наумов Николай
Рождение ребёнка
12.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скутарь Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
28.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скутарь Георгий Васильевич
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Смерть
28.08.2010
Кузькино, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость