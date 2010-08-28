Скутарь (Наумова) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скутарь (Наумова) Тамара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1928

Дата смерти

28.08.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1928

Отец: Наумов Николай

Мать: Наумова (Суркова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
12.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скутарь Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
28.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скутарь Георгий Васильевич

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Смерть
28.08.2010
Кузькино, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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