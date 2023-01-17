Кузькино
Шигонский муниципальный район, Самарская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1346Кузькино, с. удел.на л. б. рч. Кузькиной.5732132495575Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
806. Кузькино (Козмодемьянское), село бывшее удельное, дворов 175, жителей 1344, церковь православная, часовня, школа, 2 постоялых двора
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56911Кузькиносело53°32'с.ш.48°43'в.д.N-39-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36650406126с Кузькиносело