Наумова (Суркова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1903
Дата смерти26.06.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1903
Отец: Сурков Иван
Мать: Суркова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Виктор
Отец ребёнка: Наумов Николай
Рождение ребёнка
21.05.1928
Дочь: Скутарь (Наумова) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Наумов Николай
Смерть
26.06.1981
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно