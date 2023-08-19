Наумова (Суркова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Суркова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1903

Дата смерти

26.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1903

Отец: Сурков Иван

Мать: Суркова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Виктор

Отец ребёнка: Наумов Николай

Рождение ребёнка
21.05.1928

Дочь: Скутарь (Наумова) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Наумов Николай

Смерть
26.06.1981
Кузькино, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кузькино, Шигонский муниципальный район, Самарская область

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