Наумов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Виктор
Мать ребёнка: Наумова (Суркова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1928
Дочь: Скутарь (Наумова) Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Наумова (Суркова) Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно