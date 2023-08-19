Наумов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Виктор

Мать ребёнка: Наумова (Суркова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1928

Дочь: Скутарь (Наумова) Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Наумова (Суркова) Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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