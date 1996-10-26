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Скутарь Георгий Васильевич

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Место рождения

Каприяна, Страшенский район

Дата рождения

11.05.1921

Дата смерти

26.10.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1921

Отец: Скутарь Василий

Мать: Скутарь (Иордаки) ?

Каприяна, Страшенский район
Рождение ребёнка
12.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скутарь (Наумова) Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
28.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скутарь (Наумова) Тамара Николаевна

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Смерть
26.10.1996
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область

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