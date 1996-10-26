Скутарь Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.05.1921
Дата смерти26.10.1996
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1921
Отец: Скутарь Василий
Мать: Скутарь (Иордаки) ?
Рождение ребёнка
12.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скутарь (Наумова) Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
28.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скутарь (Наумова) Тамара Николаевна
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Смерть
26.10.1996
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно