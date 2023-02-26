Козлова Марфа Калинина
Место рождениясельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения01.09.1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1789
Отец: Калина Акимов
Мать: Акилина Петрова
Бракосочетание
27.10.1805
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Козлов Анисим Мартинов
Рождение ребёнка
06.04.1815
Отец ребёнка: Козлов Анисим Мартинов
Рождение ребёнка
20.06.1820
Сын: Козлов Пётр Анисимов
Отец ребёнка: Козлов Анисим Мартинов
Рождение ребёнка
20.12.1823
Дочь: Терехова (Козлова) Екатерина Анисимова
Отец ребёнка: Козлов Анисим Мартинов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Васса Анисимова
Отец ребёнка: Козлов Анисим Мартинов
Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1826
Отец ребёнка: Козлов Анисим Мартинов
Рождение ребёнка
20.01.1830
Дочь: (Козлова) Евдокия Анисимова
Отец ребёнка: Козлов Анисим Мартинов
Рождение ребёнка
12.10.1832
Отец ребёнка: Козлов Анисим Мартинов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Козлов Аким Анисимов
Отец ребёнка: Козлов Анисим Мартинов
Смерть
Неизвестно