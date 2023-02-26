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Козлова Марфа Калинина

Место рождения

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

01.09.1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1789

Отец: Калина Акимов

Мать: Акилина Петрова

Бракосочетание
27.10.1805

Муж: Козлов Анисим Мартинов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Козлов Калина Анисимов

Отец ребёнка: Козлов Анисим Мартинов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.04.1815

Сын: Козлов Василий Анисимов

Отец ребёнка: Козлов Анисим Мартинов

Рождение ребёнка
20.06.1820

Сын: Козлов Пётр Анисимов

Отец ребёнка: Козлов Анисим Мартинов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.12.1823

Дочь: Терехова (Козлова) Екатерина Анисимова

Отец ребёнка: Козлов Анисим Мартинов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Васса Анисимова

Отец ребёнка: Козлов Анисим Мартинов

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1826

Сын: Козлов Тихон Анисимов

Отец ребёнка: Козлов Анисим Мартинов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.01.1830

Дочь: (Козлова) Евдокия Анисимова

Отец ребёнка: Козлов Анисим Мартинов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.10.1832

Сын: Козлов Дмитрий Анисимов

Отец ребёнка: Козлов Анисим Мартинов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Козлов Аким Анисимов

Отец ребёнка: Козлов Анисим Мартинов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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