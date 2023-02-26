Акилина Петрова
Место рожденияс.Хордово Мещевского уезда
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Пётр
Мать: не указана
с.Хордово Мещевского уезда
Рождение ребёнка
01.09.1789
Дочь: Козлова Марфа Калинина
Отец ребёнка: Калина Акимов
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1796
Сын: Пётр Калинин
Отец ребёнка: Калина Акимов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Рождение ребёнка
17.03.1799
Сын: Василий Калинин
Отец ребёнка: Калина Акимов
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ефимия Калинина
Отец ребёнка: Калина Акимов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Домна Калинина
Отец ребёнка: Калина Акимов
Смерть
Неизвестно