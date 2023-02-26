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Акилина Петрова

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Место рождения

с.Хордово Мещевского уезда

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Пётр

Мать: не указана

с.Хордово Мещевского уезда
Рождение ребёнка
01.09.1789

Дочь: Козлова Марфа Калинина

Отец ребёнка: Калина Акимов

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1796

Сын: Пётр Калинин

Отец ребёнка: Калина Акимов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Рождение ребёнка
17.03.1799

Сын: Василий Калинин

Отец ребёнка: Калина Акимов

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ефимия Калинина

Отец ребёнка: Калина Акимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Домна Калинина

Отец ребёнка: Калина Акимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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