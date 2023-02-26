Козлов Василий Анисимов
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Дата рождения06.04.1815
Дата смерти12.11.1830
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.04.1815
Отец: Козлов Анисим Мартинов
Мать: Козлова Марфа Калинина
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Смерть
12.11.1830
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: горячкою