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Козлов Василий Анисимов

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Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия

Дата рождения

06.04.1815

Дата смерти

12.11.1830

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
06.04.1815

Отец: Козлов Анисим Мартинов

Мать: Козлова Марфа Калинина

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Смерть
12.11.1830
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: горячкою
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