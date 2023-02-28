Терехова (Козлова) Екатерина Анисимова
Место рождения
Дата рождения20.12.1823
Дата смерти17.01.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1823
Отец: Козлов Анисим Мартинов
Мать: Козлова Марфа Калинина
Рождение ребёнка
18.06.1851
Дочь: Агрипина Акимова
Отец ребёнка: Терехов Аким Иванов
Рождение ребёнка
15.07.1853
Дочь: Анна Акимова
Отец ребёнка: Терехов Аким Иванов
Рождение ребёнка
08.04.1861
Дочь: Александра Акимова
Отец ребёнка: Терехов Аким Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терехов Аким Иванов
Смерть
17.01.1886