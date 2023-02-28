Терехова (Козлова) Екатерина Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Козлова) Екатерина Анисимова

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.12.1823

Дата смерти

17.01.1886

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1823

Отец: Козлов Анисим Мартинов

Мать: Козлова Марфа Калинина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.06.1851

Дочь: Агрипина Акимова

Отец ребёнка: Терехов Аким Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.07.1853

Дочь: Анна Акимова

Отец ребёнка: Терехов Аким Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.04.1861

Дочь: Александра Акимова

Отец ребёнка: Терехов Аким Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Аким Иванов

Смерть
17.01.1886
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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