Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна

Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Полежаев Дмитрий Николаевич

Мать: Полежаева Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдонин Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Авдонин Сергей Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Авдонина) Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Авдонин Сергей Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сизых (Авдонина) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Авдонин Сергей Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдонин Серафим Сергеевич

Отец ребёнка: Авдонин Сергей Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаустова (Авдонина) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Авдонин Сергей Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдонин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Авдонин Сергей Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдонин Сергей Львович

Рождение ребёнка
?.08.1916

Сын: Авдонин Филипп Сергеевич

Отец ребёнка: Авдонин Сергей Львович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1972

Мы используем куки для улучшения работы сайта.