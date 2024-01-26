Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1972
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Полежаев Дмитрий Николаевич
Мать: Полежаева Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Авдонин Сергей Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Авдонина) Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: Авдонин Сергей Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сизых (Авдонина) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Авдонин Сергей Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдонин Серафим Сергеевич
Отец ребёнка: Авдонин Сергей Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаустова (Авдонина) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Авдонин Сергей Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдонин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Авдонин Сергей Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1916
Отец ребёнка: Авдонин Сергей Львович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1972