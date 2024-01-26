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Авдонин Сергей Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Авдонин Лев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдонин Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Авдонина) Зоя Сергеевна

Мать ребёнка: Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сизых (Авдонина) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдонин Серафим Сергеевич

Мать ребёнка: Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаустова (Авдонина) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдонин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.08.1916

Сын: Авдонин Филипп Сергеевич

Мать ребёнка: Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1951

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