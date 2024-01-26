Авдонин Сергей Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1951
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Авдонин Лев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Авдонина) Зоя Сергеевна
Мать ребёнка: Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сизых (Авдонина) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдонин Серафим Сергеевич
Мать ребёнка: Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаустова (Авдонина) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдонин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1916
Мать ребёнка: Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1951