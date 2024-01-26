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Авдонин Филипп Сергеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

?.08.1916

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1916

Отец: Авдонин Сергей Львович

Мать: Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдонина (Юркевич) Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.03.1948

Дочь: (Авдонина) Александра Филипповна

Мать ребёнка: Авдонина (Юркевич) Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.12.1949

Дочь: (Авдонина) Клавдия Филипповна

Мать ребёнка: Авдонина (Юркевич) Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1996
Москва, город федерального значения Москва

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