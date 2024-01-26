Авдонин Филипп Сергеевич
Место рождения
Дата рождения?.08.1916
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1948
Дочь: (Авдонина) Александра Филипповна
Мать ребёнка: Авдонина (Юркевич) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
27.12.1949
Дочь: (Авдонина) Клавдия Филипповна
Мать ребёнка: Авдонина (Юркевич) Анна Михайловна
Смерть
1996