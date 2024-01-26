Авдонина (Юркевич) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения31.01.1916
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1948
Дочь: (Авдонина) Александра Филипповна
Отец ребёнка: Авдонин Филипп Сергеевич
Рождение ребёнка
27.12.1949
Дочь: (Авдонина) Клавдия Филипповна
Отец ребёнка: Авдонин Филипп Сергеевич
Смерть
2010
Похороны
Около 2010