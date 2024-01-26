Авдонина (Юркевич) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдонина (Юркевич) Анна Михайловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

31.01.1916

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1916

Отец: Юркевич Михаил

Мать: Юркевич (Чистова) Прасковья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдонин Филипп Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.03.1948

Дочь: (Авдонина) Александра Филипповна

Отец ребёнка: Авдонин Филипп Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.12.1949

Дочь: (Авдонина) Клавдия Филипповна

Отец ребёнка: Авдонин Филипп Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2010
Похороны
Около 2010

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