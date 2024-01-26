Юркевич (Чистова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркевич (Чистова) Прасковья Ивановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1979

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юркевич Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Юркевич Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юркевич Михаил

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.01.1916

Дочь: Авдонина (Юркевич) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Юркевич Михаил

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.04.1918

Сын: Юркевич Александр Михайлович

Отец ребёнка: Юркевич Михаил

Смерть
Около 1979
Москва, город федерального значения Москва

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