Юркевич Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркевич Михаил

Место рождения

Белорусия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1935

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юркевич Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Юркевич (Чистова) Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркевич (Чистова) Прасковья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.01.1916

Дочь: Авдонина (Юркевич) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Юркевич (Чистова) Прасковья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.04.1918

Сын: Юркевич Александр Михайлович

Мать ребёнка: Юркевич (Чистова) Прасковья Ивановна

Смерть
Около 1935
Москва, город федерального значения Москва

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