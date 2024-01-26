Юркевич Михаил
Место рожденияБелорусия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юркевич Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Юркевич (Чистова) Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1916
Дочь: Авдонина (Юркевич) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Юркевич (Чистова) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
?.04.1918
Сын: Юркевич Александр Михайлович
Мать ребёнка: Юркевич (Чистова) Прасковья Ивановна
Смерть
Около 1935