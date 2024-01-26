Полежаев Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полежаев Николай Кириллович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьяконова (Полежаева) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Полежаева Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежаев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Полежаева Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полежаева Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полежаева) Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Полежаева Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежаев Деменьтий Дмитриевич
Мать ребёнка: Полежаева Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежаев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Полежаева Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полежаева Ефимия
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна
Мать ребёнка: Полежаева Ефимия
Смерть
Неизвестно