Полежаев Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежаев Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полежаев Николай Кириллович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьяконова (Полежаева) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Полежаева Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Полежаева Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Полежаева Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полежаева) Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Полежаева Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Деменьтий Дмитриевич

Мать ребёнка: Полежаева Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Полежаева Ефимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полежаева Ефимия

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна

Мать ребёнка: Полежаева Ефимия

Смерть
Неизвестно

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