Полежаева Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьяконова (Полежаева) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Полежаев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежаев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Полежаев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полежаев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полежаева) Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Полежаев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежаев Деменьтий Дмитриевич
Отец ребёнка: Полежаев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежаев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Полежаев Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна
Отец ребёнка: Полежаев Дмитрий Николаевич
Смерть
Неизвестно