Полежаева Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежаева Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьяконова (Полежаева) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Полежаев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Полежаев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Полежаев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полежаева) Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Полежаев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Деменьтий Дмитриевич

Отец ребёнка: Полежаев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Полежаев Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полежаев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Авдонина (Полежаева) Степанида Дмитриевна

Отец ребёнка: Полежаев Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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