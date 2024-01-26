Полежаев Деменьтий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полежаев Дмитрий Николаевич
Мать: Полежаева Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1909
Сын: Полежаев Василий Дементьевич
Мать ребёнка: Полежаева Ефимия Павловна
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно