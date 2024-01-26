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Полежаев Деменьтий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полежаев Дмитрий Николаевич

Мать: Полежаева Ефимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полежаева Ефимия Павловна

Рождение ребёнка
25.04.1909

Сын: Полежаев Василий Дементьевич

Мать ребёнка: Полежаева Ефимия Павловна

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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