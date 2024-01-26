Полежаева Ефимия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежаева Ефимия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полежаев Деменьтий Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.04.1909

Сын: Полежаев Василий Дементьевич

Отец ребёнка: Полежаев Деменьтий Дмитриевич

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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