Полежаева Ефимия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1909
Сын: Полежаев Василий Дементьевич
Отец ребёнка: Полежаев Деменьтий Дмитриевич
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно