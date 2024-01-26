Полежаев Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолежаев Василий Дмитриевич

Полежаев Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полежаев Дмитрий Николаевич

Мать: Полежаева Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Полежаева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Полежаева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Полежаева Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полежаева Анастасия

Рождение ребёнка
24.03.1902

Дочь: Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Полежаева Анастасия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.