Полежаев Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полежаев Дмитрий Николаевич
Мать: Полежаева Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежаев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Полежаева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежаев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Полежаева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежаев Федор Васильевич
Мать ребёнка: Полежаева Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полежаева Анастасия
Рождение ребёнка
24.03.1902
Дочь: Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Полежаева Анастасия
Смерть
Неизвестно