Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна

Место рождения

Липецкая область

Дата рождения

24.03.1902

Дата смерти

02.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1902

Отец: Полежаев Василий Дмитриевич

Мать: Полежаева Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кузнецов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
08.09.1928

Сын: Кузнецов Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Петрович

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.11.1929

Сын: Кузнецов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Петрович

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.05.1931

Сын: Кузнецов Вениамин Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Петрович

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.06.1933

Сын: Кузнецов Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
24.12.1935

Сын: Кузнецов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Петрович

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
02.10.1975
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

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