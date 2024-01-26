Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна
Место рожденияЛипецкая область
Дата рождения24.03.1902
Дата смерти02.10.1975
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1902
Отец: Полежаев Василий Дмитриевич
Мать: Полежаева Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кузнецов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
08.09.1928
Сын: Кузнецов Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
17.11.1929
Сын: Кузнецов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
11.05.1931
Сын: Кузнецов Вениамин Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
25.06.1933
Сын: Кузнецов Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
24.12.1935
Сын: Кузнецов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Петрович
Смерть
02.10.1975
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно