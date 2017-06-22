Кузнецов Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.11.1929
Дата смерти22.06.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1929
Рождение ребёнка
1954
Сын: Гудков Михаил ?
Мать ребёнка: (Гудкова) ?
Рождение ребёнка
07.11.1956
Сын: Кузнецов Валерий Анатольевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Баранова) Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
07.11.1956
Дочь: Лебич (Кузнецова) Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Баранова) Варвара Васильевна
Смерть
22.06.2017
Похороны
Неизвестно