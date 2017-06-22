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Кузнецов Анатолий Михайлович

Место рождения

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

17.11.1929

Дата смерти

22.06.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1929

Отец: Кузнецов Михаил Петрович

Мать: Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Гудков Михаил ?

Мать ребёнка: (Гудкова) ?

Рождение ребёнка
07.11.1956

Сын: Кузнецов Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Баранова) Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
07.11.1956

Дочь: Лебич (Кузнецова) Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Баранова) Варвара Васильевна

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
22.06.2017
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Похороны
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

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