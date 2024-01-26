Кузнецова (Баранова) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Баранова) Варвара Васильевна

Место рождения

Езовня, Барятинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

14.12.1931

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1931

Отец: Баранов Василий Сергеевич

Мать: Баранова (Галичева) Агафья Даниловна

Езовня, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.11.1956

Сын: Кузнецов Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
07.11.1956

Дочь: Лебич (Кузнецова) Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий Михайлович

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

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