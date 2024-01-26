Кузнецова (Баранова) Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.12.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1931
Рождение ребёнка
07.11.1956
Сын: Кузнецов Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
07.11.1956
Дочь: Лебич (Кузнецова) Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий Михайлович
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область