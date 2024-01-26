Баранова (Галичева) Агафья Даниловна
Место рожденияМамоново, Россия
Дата рождения16.02.1909
Дата смерти21.11.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1909
Отец: Галичев Данила
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Сын: Баранов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Баранов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
14.12.1931
Дочь: Кузнецова (Баранова) Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Баранов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.05.1933
Сын: Баранов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Баранов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
11.07.1936
Дочь: Козлова (Баранова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Баранов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Баранов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
26.05.1941
Сын: Баранов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Баранов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
26.08.1943
Сын: Баранов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Баранов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
10.05.1947
Сын: Баранов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Баранов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.08.1951
Сын: Баранов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Баранов Василий Сергеевич
Смерть
21.11.1981
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно