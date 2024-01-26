Баранова (Галичева) Агафья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Галичева) Агафья Даниловна

Место рождения

Мамоново, Россия

Дата рождения

16.02.1909

Дата смерти

21.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1909

Отец: Галичев Данила

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Баранов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Баранов Василий Сергеевич

Езовня, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.12.1931

Дочь: Кузнецова (Баранова) Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Баранов Василий Сергеевич

Езовня, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.05.1933

Сын: Баранов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Баранов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
11.07.1936

Дочь: Козлова (Баранова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Баранов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Баранов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Баранов Василий Сергеевич

Езовня, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.05.1941

Сын: Баранов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Баранов Василий Сергеевич

Езовня, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.08.1943

Сын: Баранов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Баранов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
10.05.1947

Сын: Баранов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Баранов Василий Сергеевич

Езовня, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.08.1951

Сын: Баранов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Баранов Василий Сергеевич

Езовня, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
21.11.1981
Рассудово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Рассудово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

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