Баранов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Василий Васильевич

Баранов Василий Васильевич

Место рождения

в эвакуации

Дата рождения

26.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1943

Отец: Баранов Василий Сергеевич

Мать: Баранова (Галичева) Агафья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ким Надежда

Развод
Неизвестно

Жена: Баранова (Неизвестно) Людмила

Развод
Неизвестно

Жена: Баранова (Неизвестно) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранова) Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Баранова (Неизвестно) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова (Неизвестно) Людмила

Рождение ребёнка
02.12.1976

Сын: Баранов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ким Надежда

Рождение ребёнка
09.01.1986

Сын: Баранов Роман Васильевич

Мать ребёнка: Ким Надежда

Мы используем куки для улучшения работы сайта.