Баранов Василий Васильевич
Место рожденияв эвакуации
Дата рождения26.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ким Надежда
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баранова) Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Баранова (Неизвестно) Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1976
Сын: Баранов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ким Надежда
Рождение ребёнка
09.01.1986
Мать ребёнка: Ким Надежда