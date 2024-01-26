Ким Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ким) Ольга
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1976
Сын: Баранов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Баранов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
09.01.1986
Отец ребёнка: Баранов Василий Васильевич