Ким Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ким) Ольга

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
02.12.1976

Сын: Баранов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Баранов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
09.01.1986

Сын: Баранов Роман Васильевич

Отец ребёнка: Баранов Василий Васильевич

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