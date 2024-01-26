Козлова (Баранова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Баранова) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1936

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1936

Отец: Баранов Василий Сергеевич

Мать: Баранова (Галичева) Агафья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Иван Павлович

Рождение ребёнка
20.02.1961

Дочь: Кузина, Сафарова (Козлова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович

Рождение ребёнка
31.01.1965

Дочь: Милорадова (Козлова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович

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