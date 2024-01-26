Козлова (Баранова) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Иван Павлович
Рождение ребёнка
20.02.1961
Дочь: Кузина, Сафарова (Козлова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович
Рождение ребёнка
31.01.1965
Дочь: Милорадова (Козлова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович