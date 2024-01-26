Милорадова (Козлова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милорадова (Козлова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1965

Отец: Козлов Иван Павлович

Мать: Козлова (Баранова) Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савцов Михаил Юрьевич

Развод
Неизвестно

Муж: Милорадов Алексей Евгениевич

Развод
Неизвестно

Муж: Милорадов Алексей Евгениевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милорадов Алексей Евгениевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мисников Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
26.06.1985

Сын: Милорадов Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Милорадов Алексей Евгениевич

Рождение ребёнка
16.07.1990

Сын: Мисников Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Мисников Анатолий Михайлович

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