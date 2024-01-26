Милорадова (Козлова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1985
Сын: Милорадов Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Милорадов Алексей Евгениевич
Рождение ребёнка
16.07.1990
Сын: Мисников Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Мисников Анатолий Михайлович