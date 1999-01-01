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Козлов Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1936

Дата смерти

01.01.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова (Баранова) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
20.02.1961

Дочь: Кузина, Сафарова (Козлова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Козлова (Баранова) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
31.01.1965

Дочь: Милорадова (Козлова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Козлова (Баранова) Нина Васильевна

Смерть
01.01.1999
Рассудово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости

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