Козлов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1936
Дата смерти01.01.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1961
Дочь: Кузина, Сафарова (Козлова) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Козлова (Баранова) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
31.01.1965
Дочь: Милорадова (Козлова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Козлова (Баранова) Нина Васильевна
Смерть
01.01.1999
Рассудово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости