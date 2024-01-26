Кузина, Сафарова (Козлова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1961
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Сафаров Гамид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафаров Гамид
Рождение ребёнка
02.10.1980
Сын: Кузин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Кузин Александр Викторович
Рождение ребёнка
23.02.1982
Дочь: Потапова (Сафарова (Кузина)) Лилия Гамидовна
Отец ребёнка: Сафаров Гамид
Рождение ребёнка
28.04.1984
Дочь: Субботина (Сафарова) Сэвда Гамидовна
Отец ребёнка: Сафаров Гамид
Рождение ребёнка
24.03.1990
Дочь: Тяпкина (Сафарова) Рена Гамидовна
Отец ребёнка: Сафаров Гамид