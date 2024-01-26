Кузина, Сафарова (Козлова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина, Сафарова (Козлова) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1961

Отец: Козлов Иван Павлович

Мать: Козлова (Баранова) Нина Васильевна

Развод
Неизвестно

Муж: Кузин Александр Викторович

Развод
Неизвестно

Муж: Кузин Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Александр Викторович

Развод
Неизвестно

Муж: Сафаров Гамид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафаров Гамид

Рождение ребёнка
02.10.1980

Сын: Кузин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Кузин Александр Викторович

Рождение ребёнка
23.02.1982

Дочь: Потапова (Сафарова (Кузина)) Лилия Гамидовна

Отец ребёнка: Сафаров Гамид

Рождение ребёнка
28.04.1984

Дочь: Субботина (Сафарова) Сэвда Гамидовна

Отец ребёнка: Сафаров Гамид

Рождение ребёнка
24.03.1990

Дочь: Тяпкина (Сафарова) Рена Гамидовна

Отец ребёнка: Сафаров Гамид

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