Тяпкина (Сафарова) Рена Гамидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1990
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александр
Бракосочетание
27.06.2015
Муж: Александр