Тяпкина (Сафарова) Рена Гамидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяпкина (Сафарова) Рена Гамидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1990

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1990

Отец: Сафаров Гамид

Мать: Кузина, Сафарова (Козлова) Галина Ивановна

Развод
Неизвестно

Муж: Тяпкин Илья Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тяпкин Илья Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александр

Бракосочетание
27.06.2015

Муж: Александр

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