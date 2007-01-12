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Сафаров Гамид

Место рождения

Баку Азербайджан

Дата рождения

08.06.1959

Дата смерти

12.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Внебрачный Сын

Мать ребёнка: Сафарова 3-Я Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафарова 3-Я Жена

Развод
Неизвестно

Жена: Сафарова 1-Я Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафарова 1-Я Жена

Развод
Неизвестно

Жена: Кузина, Сафарова (Козлова) Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузина, Сафарова (Козлова) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
1981

Дочь: (Сафарова) Сияра Гамидовна

Мать ребёнка: Сафарова 1-Я Жена

Рождение ребёнка
1982

Дочь: (Сафаров) Сафар Гамидович

Мать ребёнка: Сафарова 1-Я Жена

Рождение ребёнка
23.02.1982

Дочь: Потапова (Сафарова (Кузина)) Лилия Гамидовна

Мать ребёнка: Кузина, Сафарова (Козлова) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
28.04.1984

Дочь: Субботина (Сафарова) Сэвда Гамидовна

Мать ребёнка: Кузина, Сафарова (Козлова) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1990

Дочь: Тяпкина (Сафарова) Рена Гамидовна

Мать ребёнка: Кузина, Сафарова (Козлова) Галина Ивановна

Смерть
12.01.2007
Рассудово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Рассудово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

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