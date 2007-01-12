Сафаров Гамид
Место рожденияБаку Азербайджан
Дата рождения08.06.1959
Дата смерти12.01.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Внебрачный Сын
Мать ребёнка: Сафарова 3-Я Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафарова 3-Я Жена
Развод
Неизвестно
Жена: Сафарова 1-Я Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафарова 1-Я Жена
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1981
Дочь: (Сафарова) Сияра Гамидовна
Мать ребёнка: Сафарова 1-Я Жена
Рождение ребёнка
1982
Дочь: (Сафаров) Сафар Гамидович
Мать ребёнка: Сафарова 1-Я Жена
Рождение ребёнка
23.02.1982
Рождение ребёнка
28.04.1984
Дочь: Субботина (Сафарова) Сэвда Гамидовна
Мать ребёнка: Кузина, Сафарова (Козлова) Галина Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1990
Дочь: Тяпкина (Сафарова) Рена Гамидовна
Мать ребёнка: Кузина, Сафарова (Козлова) Галина Ивановна
Смерть
12.01.2007
Похороны
Неизвестно