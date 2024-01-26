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Кузнецов Михаил Петрович

Место рождения

Липецкая область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Кузнецов Петр

Мать: Кузнецова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кузнецова) Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кузнецов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
08.09.1928

Сын: Кузнецов Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.11.1929

Сын: Кузнецов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.05.1931

Сын: Кузнецов Вениамин Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.06.1933

Сын: Кузнецов Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
24.12.1935

Сын: Кузнецов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1966
Похороны
Неизвестно

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