Кузнецов Михаил Петрович
Место рожденияЛипецкая область
Дата рождения1905
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Кузнецов Петр
Мать: Кузнецова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кузнецова) Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кузнецов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
08.09.1928
Сын: Кузнецов Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
17.11.1929
Сын: Кузнецов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
11.05.1931
Сын: Кузнецов Вениамин Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
25.06.1933
Сын: Кузнецов Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
24.12.1935
Сын: Кузнецов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна
Похороны
Неизвестно