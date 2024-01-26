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Кузнецов Вениамин Михайлович

Место рождения

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

11.05.1931

Дата смерти

14.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1931

Отец: Кузнецов Михаил Петрович

Мать: Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Развод
Неизвестно

Жена: Мачнева (Кузнецова) (Карсакова) Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачнева (Кузнецова) (Карсакова) Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
25.10.1952

Сын: Кузнецов Александр Вениаминович

Мать ребёнка: Мачнева (Кузнецова) (Карсакова) Раиса Ивановна

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.07.1961

Дочь: Савельева (Кузнецова) Лариса Вениаминовна

Мать ребёнка: Мачнева (Кузнецова) (Карсакова) Раиса Ивановна

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
14.07.1977
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

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