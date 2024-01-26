Кузнецов Вениамин Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.05.1931
Дата смерти14.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1931
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1952
Рождение ребёнка
21.07.1961
Дочь: Савельева (Кузнецова) Лариса Вениаминовна
Мать ребёнка: Мачнева (Кузнецова) (Карсакова) Раиса Ивановна
Смерть
14.07.1977
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно