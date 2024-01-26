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Кузнецов Александр Вениаминович

Место рождения

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

25.10.1952

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1952

Отец: Кузнецов Вениамин Михайлович

Мать: Мачнева (Кузнецова) (Карсакова) Раиса Ивановна

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Гордюшина) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Волкова) Татьяна

Развод
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Сысоева) Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Сысоева) Зоя

Рождение ребёнка
14.09.1972

Дочь: Антоненкова (Кузнецова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова (Сысоева) Зоя

Рождение ребёнка
08.03.2002

Сын: Кузнецов Борис Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова (Волкова) Татьяна

Рождение ребёнка
26.02.2005

Дочь: (Кузнецова) Ксения Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова (Волкова) Татьяна

Смерть
2010
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Похороны
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

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