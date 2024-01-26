Кузнецов Александр Вениаминович
Место рождения
Дата рождения25.10.1952
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Кузнецова (Сысоева) Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова (Сысоева) Зоя
Рождение ребёнка
14.09.1972
Дочь: Антоненкова (Кузнецова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова (Сысоева) Зоя
Рождение ребёнка
08.03.2002
Сын: Кузнецов Борис Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова (Волкова) Татьяна
Рождение ребёнка
26.02.2005
Дочь: (Кузнецова) Ксения Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова (Волкова) Татьяна
Смерть
2010
Похороны
Неизвестно