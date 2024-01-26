Мачнева (Кузнецова) (Карсакова) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карсаков Иван ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мачнев Петр
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1952
Сын: Кузнецов Александр Вениаминович
Отец ребёнка: Кузнецов Вениамин Михайлович
Рождение ребёнка
21.07.1961
Дочь: Савельева (Кузнецова) Лариса Вениаминовна
Отец ребёнка: Кузнецов Вениамин Михайлович
Рождение ребёнка
08.01.1975
Отец ребёнка: Мачнев Петр
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно