Мачнева (Кузнецова) (Карсакова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачнева (Кузнецова) (Карсакова) Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карсаков Иван ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мачнев Петр

Развод
Неизвестно

Муж: Кузнецов Вениамин Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Вениамин Михайлович

Рождение ребёнка
25.10.1952

Сын: Кузнецов Александр Вениаминович

Отец ребёнка: Кузнецов Вениамин Михайлович

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.07.1961

Дочь: Савельева (Кузнецова) Лариса Вениаминовна

Отец ребёнка: Кузнецов Вениамин Михайлович

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.01.1975

Сын: Мачнев Альберт Петрович

Отец ребёнка: Мачнев Петр

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

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