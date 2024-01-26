Кузнецова (Волкова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Волкова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1967

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр Вениаминович

Рождение ребёнка
08.03.2002

Сын: Кузнецов Борис Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Вениаминович

Рождение ребёнка
26.02.2005

Дочь: (Кузнецова) Ксения Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Вениаминович

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