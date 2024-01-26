Кузнецова (Волкова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.2002
Сын: Кузнецов Борис Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Вениаминович
Рождение ребёнка
26.02.2005
Дочь: (Кузнецова) Ксения Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Вениаминович