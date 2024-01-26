Полежаева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежаева Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Полежаев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Полежаев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Полежаев Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полежаев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.03.1902

Дочь: Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Полежаев Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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