Полежаева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежаев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Полежаев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежаев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Полежаев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежаев Федор Васильевич
Отец ребёнка: Полежаев Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1902
Дочь: Кузнецова (Полежаева) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Полежаев Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно