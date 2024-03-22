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Печерскихъ Пелагея Пахомова

Место рождения

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Пахомъ Ульяновъ

Мать: Домна Алексеева

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Печерскихъ Иевъ

Отец ребёнка: Печерскихъ Афонасий

Рождение ребёнка
1775

Сын: Печерскихъ Федулъ

Отец ребёнка: Печерскихъ Афонасий

Рождение ребёнка
1779

Сын: Печерскихъ Иванъ

Отец ребёнка: Печерскихъ Афонасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печерскихъ Афонасий

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