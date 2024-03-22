Печерскихъ Пелагея Пахомова
Место рождения
Дата рождения1749
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Пахомъ Ульяновъ
Мать: Домна Алексеева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Печерскихъ Иевъ
Отец ребёнка: Печерскихъ Афонасий
Рождение ребёнка
1775
Сын: Печерскихъ Федулъ
Отец ребёнка: Печерскихъ Афонасий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Печерскихъ Иванъ
Отец ребёнка: Печерскихъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Печерскихъ Афонасий