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Домна Алексеева

Место рождения

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1728

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Мартьянъ Пахомовъ

Отец ребёнка: Пахомъ Ульяновъ

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Григорий Пахомовъ

Отец ребёнка: Пахомъ Ульяновъ

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Печерскихъ Пелагея Пахомова

Отец ребёнка: Пахомъ Ульяновъ

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Марина Пахомова

Отец ребёнка: Пахомъ Ульяновъ

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Федосья Пахомова

Отец ребёнка: Пахомъ Ульяновъ

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мавра Пахомова

Отец ребёнка: Пахомъ Ульяновъ

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомъ Ульяновъ

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