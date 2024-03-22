Домна Алексеева
Место рождения
Дата рождения1728
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Рождение ребёнка
1743
Сын: Мартьянъ Пахомовъ
Отец ребёнка: Пахомъ Ульяновъ
Рождение ребёнка
1747
Сын: Григорий Пахомовъ
Отец ребёнка: Пахомъ Ульяновъ
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Печерскихъ Пелагея Пахомова
Отец ребёнка: Пахомъ Ульяновъ
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Марина Пахомова
Отец ребёнка: Пахомъ Ульяновъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Федосья Пахомова
Отец ребёнка: Пахомъ Ульяновъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мавра Пахомова
Отец ребёнка: Пахомъ Ульяновъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахомъ Ульяновъ