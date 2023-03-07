Пахомъ Ульяновъ
Место рождения
Дата рождения1719
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Мартьянъ Пахомовъ
Мать ребёнка: Домна Алексеева
Рождение ребёнка
1747
Сын: Григорий Пахомовъ
Мать ребёнка: Домна Алексеева
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Печерскихъ Пелагея Пахомова
Мать ребёнка: Домна Алексеева
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Марина Пахомова
Мать ребёнка: Домна Алексеева
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Федосья Пахомова
Мать ребёнка: Домна Алексеева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мавра Пахомова
Мать ребёнка: Домна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Алексеева