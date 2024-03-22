Печерскихъ Афонасий
Место рождения
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Печерскихъ Иванъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Печерскихъ Иевъ
Мать ребёнка: Печерскихъ Пелагея Пахомова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Печерскихъ Федулъ
Мать ребёнка: Печерскихъ Пелагея Пахомова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Печерскихъ Иванъ
Мать ребёнка: Печерскихъ Пелагея Пахомова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Печерскихъ Григорий
Мать ребёнка: Печерскихъ Федосья Емельянова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Печерскихъ Федосья Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно