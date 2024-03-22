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Печерскихъ Афонасий

Место рождения

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Печерскихъ Иванъ

Мать: не указана

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Печерскихъ Иевъ

Мать ребёнка: Печерскихъ Пелагея Пахомова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Печерскихъ Федулъ

Мать ребёнка: Печерскихъ Пелагея Пахомова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Печерскихъ Иванъ

Мать ребёнка: Печерскихъ Пелагея Пахомова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Печерскихъ Григорий

Мать ребёнка: Печерскихъ Федосья Емельянова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Печерскихъ Федосья Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печерскихъ Федосья Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печерскихъ Пелагея Пахомова

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