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Печерскихъ Федулъ
Печерскихъ Федулъ
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1775
Пол
Мужской
Отец
Печерскихъ Афонасий
1747 г.р.
Мать
Печерскихъ Пелагея Пахомова
1749 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец:
Печерскихъ Афонасий
Мать:
Печерскихъ Пелагея Пахомова
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