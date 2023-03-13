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Печерскихъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

1749 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Печерскихъ Афонасий

Мать: Печерскихъ Пелагея Пахомова