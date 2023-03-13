Печерскихъ Федосья Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Печерскихъ Григорий
Отец ребёнка: Печерскихъ Афонасий
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Печерскихъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Печерскихъ Афонасий
Смерть
1793