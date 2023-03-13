Печерскихъ Федосья Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печерскихъ Федосья Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Печерскихъ Григорий

Отец ребёнка: Печерскихъ Афонасий

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Печерскихъ Афонасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печерскихъ Афонасий

Смерть
1793
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