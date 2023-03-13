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(Печерскихъ) Матрена
(Печерскихъ) Матрена
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1793
Пол
Женский
Отец
Печерскихъ Афонасий
1747 г.р.
Мать
Печерскихъ Федосья Емельянова
1757 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец:
Печерскихъ Афонасий
Мать:
Печерскихъ Федосья Емельянова
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