Дорофей Ильич 1738 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дорофей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Илья Борисович

Мать: Домна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Архиповна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анастасия Дорофеевна

Мать ребёнка: Анна Архиповна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Гавриил Дорофеевич

Мать ребёнка: Анна Архиповна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Роман Дорофеевич

Мать ребёнка: Анна Архиповна

Рождение ребёнка
01.10.1775

Сын: Фома Дорофеевич

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марфа Дорофеевна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
22.07.1778

Сын: Калина Дорофеевич

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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