Дорофей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Илья Борисович
Мать: Домна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Архиповна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анастасия Дорофеевна
Мать ребёнка: Анна Архиповна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Гавриил Дорофеевич
Мать ребёнка: Анна Архиповна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Роман Дорофеевич
Мать ребёнка: Анна Архиповна
Рождение ребёнка
01.10.1775
Сын: Фома Дорофеевич
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марфа Дорофеевна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1778
Сын: Калина Дорофеевич
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно