Фома Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1775
Дата смерти22.03.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1775
Отец: Дорофей Ильич
Мать: Агафья Ивановна
Бракосочетание
15.10.1794
Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1806
Сын: Денис Фомич
Мать ребёнка: (Долгова) Анна Митрофановна Меньшая
Рождение ребёнка
1808
Сын: Иван Фомич
Мать ребёнка: (Долгова) Анна Митрофановна Меньшая
Рождение ребёнка
01.04.1811
Сын: Егор Фомич Рекрут
Мать ребёнка: (Долгова) Анна Митрофановна Меньшая
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1816
Сын: Григорий Фомич
Мать ребёнка: (Долгова) Анна Митрофановна Меньшая
Смерть
22.03.1835
Причина смерти: от чахотки