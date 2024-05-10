Фома Дорофеевич 01.10.1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фома Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1775

Дата смерти

22.03.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1775

Отец: Дорофей Ильич

Мать: Агафья Ивановна

Бракосочетание
15.10.1794

Жена: (Долгова) Анна Митрофановна Меньшая

Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1806

Сын: Денис Фомич

Мать ребёнка: (Долгова) Анна Митрофановна Меньшая

Рождение ребёнка
1808

Сын: Иван Фомич

Мать ребёнка: (Долгова) Анна Митрофановна Меньшая

Рождение ребёнка
01.04.1811

Сын: Егор Фомич Рекрут

Мать ребёнка: (Долгова) Анна Митрофановна Меньшая

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1816

Сын: Григорий Фомич

Мать ребёнка: (Долгова) Анна Митрофановна Меньшая

Смерть
22.03.1835
Причина смерти: от чахотки

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