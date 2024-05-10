Агафья Ивановна
Место рожденияс.Крупинино Михайловского уезда
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Крупинино Михайловского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1775
Сын: Фома Дорофеевич
Отец ребёнка: Дорофей Ильич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марфа Дорофеевна
Отец ребёнка: Дорофей Ильич
Рождение ребёнка
22.07.1778
Сын: Калина Дорофеевич
Отец ребёнка: Дорофей Ильич
Смерть
Неизвестно