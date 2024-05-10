Агафья Ивановна 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафья Ивановна

Место рождения

с.Крупинино Михайловского уезда

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Крупинино Михайловского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1775

Сын: Фома Дорофеевич

Отец ребёнка: Дорофей Ильич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марфа Дорофеевна

Отец ребёнка: Дорофей Ильич

Рождение ребёнка
22.07.1778

Сын: Калина Дорофеевич

Отец ребёнка: Дорофей Ильич

Смерть
Неизвестно

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