Домна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Борисович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Иван Ильич
Отец ребёнка: Илья Борисович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Семен Ильич
Отец ребёнка: Илья Борисович
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Евфимия (Афимья) Ильинична
Отец ребёнка: Илья Борисович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Дорофей Ильич
Отец ребёнка: Илья Борисович
Смерть
1773