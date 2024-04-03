Домна Федоровна 1702 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДомна Федоровна

Домна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

1773

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1704 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Борисович

Рождение ребёнка
1734

Сын: Иван Ильич

Отец ребёнка: Илья Борисович

Рождение ребёнка
1736

Сын: Семен Ильич

Отец ребёнка: Илья Борисович

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Евфимия (Афимья) Ильинична

Отец ребёнка: Илья Борисович

Рождение ребёнка
1738

Сын: Дорофей Ильич

Отец ребёнка: Илья Борисович

Смерть
1773

Мы используем куки для улучшения работы сайта.